Captura Fiscalía Zona Sur a imputado por secuestro exprés en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo con una orden de aprehensión a un sujeto de nombre Gaspar Antonio V. B. alias “Anthony”, de 42 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito de secuestro exprés.

Fue detenido este martes 25 de agosto en calles de la colonia Reforma, en donde personal de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con elementos del Ejército Mexicano, le cumplimentaron al mandamiento judicial.

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición de esta representación social para llevarlo a la audiencia en donde se le formulará imputación por hechos registrados el 29 de julio del presente año.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el presunto, en compañía de diversos sujetos, trabajaban para la víctima, a quien con amenazas se llevaron a un inmueble de su propiedad, en donde la privaron de la libertad y la obligaron a firmar varios documentos que la hacían responsable de una deuda, así como de una letra de cambio.

Además, la obligaron a realizar una transferencia de 150 mil pesos a uno de los sujetos que se encontraban en el lugar y, posteriormente, la dejaron irse, pero acompañada del hoy detenido para que no diera aviso a las autoridades.

El trabajo de esta representación social y sus elementos policiacos, muestra el compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).