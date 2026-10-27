Captura AEI a presunto agresor sexual en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron con una orden de aprehensión a Cirilo J.C., persona que aparece como probable responsable del delito de abuso sexual con penalidad agravada.

El detenido, de 34 años de edad, era buscado por hechos registrados el 14 de septiembre de 2025, en calles del Centro de la ciudad de Parral.

De acuerdo a la investigación ministerial, en el lugar interceptó a la víctima, quien es menor de edad y, realizó a actos de molestia y le profirió comentarios de índole sexual mientras se tocaba sus partes íntimas.

La detención de Cirilo J.C. fue este martes 27 de octubre en el ejido Guillermo Baca y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Genero y la Familia (FEM), formulará imputación en su contra.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).