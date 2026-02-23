Caos en Aguililla, tierra de El Mencho; SOS del sacerdote

El párroco Gilberto Vergara, de Aguililla Michoacán, describió como “el caos desatado” en la zona por quema de vehículos y violencia.

De acuerdo con La Jornada el sacerdote denunció además la ausencia de fuerzas de seguridad en el municipio ante los hechos registrados desde el día anterior

Al menos cinco vehículos y un Banco del Bienestar fueron incendiados este lunes en el municipio de Aguililla, lugar de donde era originario Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el pasado domingo por el Ejército en Jalisco.

Quema de vehículos, enfrentamientos, bloqueos carreteros y el incendio de bancos mantienen a la población encerrada en sus casas. Pese al miedo de salir, se ha reportado la falta de autoridades en la región donde nació “El Señor de los Gallos”.

En la carretera Apatzingán-Aguililla, cerca del Puente de Fierro se reportó un bloqueo con un camión repartidor de refrescos, mismo que, a decir de las autoridades estatales, fue retirado en minutos.

Se informó que enviaron refuerzos al cuartel que se ubica en la cabecera municipal de Aguililla, porque cuenta con pocos soldados para hacer frente a la contingencia.

El párroco Gilberto Vergara hizo un llamado al gobierno para que se atienda a esta población ubicada a unos 80 kilómetros de Apatzingán.

Dijo que la situación en la zona de Aguililla y el vecino municipio de Coalcomán requieren de asistencia urgente para garantizar la seguridad de sus habitantes.

En su momento, el Gabinete de Seguridad informó que en los municipios de Coalcomán y Aguililla, en Michoacán se registraron quema de algunos vehículos, sin que se registraran cierres a las vías carreteras.

Las autoridades federales señalaron que –luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) falleciera a consecuencia de las heridas producidas tras enfrentarse a efectivos de las fuerzas armadas–, no hay registros de vehículos incendiados en el municipio de Apatzingán, una de las zonas donde operan células de esa organización delictiva.