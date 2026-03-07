Canciller de Cuba destaca resultados de medicamento contra el Alzheimer

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó el desarrollo científico cubano y los resultados del medicamento NeuralCIM contra el Alzheimer a través de un mensaje en su cuenta de X este sábado.

“El NeuralCIM es un producto médico de Cuba para el tratamiento del Alzheimer con resultados muy positivos, creado por el CIM (Centro de Inmunología Molecular), fruto del desarrollo científico cubano. Pacientes del Dr. Bill Blanchet en Colorado, Estados Unidos, nos muestran los beneficios de ese importante tratamiento cubano”, escribió.

“El bloqueo contra Cuba impide que 7 millones de estadunidenses reciban los beneficios del NeuralCIM y puedan hacer frente al Alzheimer y la demencia con un tratamiento cubano con una efectividad demostrada”, añadió el canciller.