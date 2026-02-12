Canaco presentará “Liderazgo Femenino: Rompiendo Barreras” el 10 de marzo

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) liderada por Alejandro Lazzarotto Rodríguez, realizarán el “Liderazgo Femenino: Rompiendo Barreras el cual se llevará a cabo en la casa del comercio esto el próximo 10 de marzo.

La Sección de Mujeres Empresarias invita al evento “Liderazgo Femenino: Rompiendo Barreras”, este 10 de marzo a las 9 de la mañana, en sus instalaciones, será un encuentro gratuito creado para mujeres y por mujeres con grandes ponentes:

* Luisa Fernanda Martínez, CEO de SINIBÍ JIPE.

* Daniela Martínez, atleta paralímpica y medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

* María de Lourdes Flores Prado, actriz mexicana con amplia trayectoria en cine y televisión.

Y una ponente invitada de Universidad Tecmilenio.

El acceso es gratuito, pero el cupo es limitado por lo cual se dará paso a la inscripción de los interesados a través de redes sociales de Canaco.