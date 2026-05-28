Chihuahua podría escalar al 4to lugar de ciudadas más competivas del país

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán dio a conocer que se esperan buenas noticias para el municipio de Chihuahua ante la presentación del índice de Competitividad Urbana 2025 que se realizará el próximo 8 de junio.

“Estamos en el quinto lugar de las ciudades más competitivas del país, esperamos algo para el próximo mes, la verdad es que no lo sabemos, todavía no es público no lo sabemos nosotros”, comentó.

Asegura que se ha trabajado en específico en coordinación con diferentes sectores por lo cual esperan tener buenos indicadores para posicionar a Chihuahua capital.

El magno evento de resultados lo dará el IMCO se darán el próximo 8 de junio en el Centro de Convenciones de Chihuahua en punto de las 5:30 pm por lo cual se esperan los resultados oficiales y saber el crecimiento que ha tenido la ciudad.