Campo chihuahuense sin casos de extorsión; señala CEACH

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Néstor Baeza Corral dio a conocer que no existe un problema de extorsión en el campo de Chihuahua.

En este sentido el líder del sector agropecuario señaló que Chihuahua no cuenta con casos como en el sur del país en donde se se ha secuestrado al campo con cuotas o cobro de piso.

“Nosotros no tenemos ningún reporte de extorsión en ninguna de las modalidades con los grupos delincuenciales”, comentó.

Si bien le reconocen el trabajo a la gobernadora Maru Campos por el control de violencia, aún cuando hay focos rojos por tratar en el estado.

“Hay foco rojos que podemos ver en Aldama y Coyame pero son focos rojos en localidades, pero son pocos”, concluyó.