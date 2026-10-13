Lo detuvo Policía Municipal con 11 envoltorios de aparente cristal en la Rodolfo Fierro

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), detuvieron a un joven de 19 años, a quien le localizaron 11 envoltorios con una sustancia de características similares al cristal.

Fue durante recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle C.D.P., de la colonia Rodolfo Fierro, donde los policías observaron a dos hombres en un conato de riña, quienes huyeron al percatarse de la presencia de la unidad.

Los agentes dieron alcance a uno de ellos, quien adoptó una actitud hostil. Durante una inspección preventiva, localizaron en una bolsa de su pantalón los envoltorios motivo de detención a quien se identificó como Sergio Geovanni H., de 19 años de edad.

Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, para determinar su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.