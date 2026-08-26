Camión destroza vivienda al perder control en pendiente de la avenida Francisco Villa

Un camión de carga que se transportaba 2 tarimas de azulejo se estrelló contra la entrada principal de un domicilio causando cuantiosos daños materiales, esto ubicado en el Cruce de la avenida Francisco villa y Juan Maria Salvatierra en el fraccionamiento jardines de San Francisco.

El accidente ocurrió cuando el camión circulaba en sentido de este a oeste y al subir la pendiente de la avenida Francisco villa, el camión pierde fuerza y comienza a irse hacia atrás.

Sin control, el conductor se subía al camellón donde derriba 2 palmeras y termina incrustado en un domicilio.

Por fortuna no se reportan personas lesionadas elementos de la policía Vial toman nota del hecho.