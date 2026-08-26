Anuncian Estado y Municipio de Chihuahua fechas de entrega de tarjetas para personas con discapacidad

Podrán recogerse del 28 de agosto al 4 de septiembre, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y el Gobierno Municipal de Chihuahua, anunciaron las fechas de entrega de tarjetas del Programa de Apoyo Económico para Personas con Discapacidad Permanente 2026.

Los plásticos podrán recogerse del 28 de agosto al 4 de septiembre, de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, ubicadas en avenida Agustín Melgar 3703, colonia Nombre de Dios.

Las y los interesados deben acudir con su papeleta de folio e identificación oficial vigente. En caso de que la persona beneficiaria no pueda acudir debido a su condición de discapacidad, podrá presentarse su tutor con una carta poder simple para recoger el apoyo.

Con estos apoyos las y los beneficiarios podrán realizar compras en establecimientos con terminal bancaria para la adquisición de alimentos, medicamentos, productos de primera necesidad, apoyos funcionales y otros gastos relacionados con su condición.

Jesús Carrillo, titular de la dependencia estatal, resaltó el compromiso de la gobernadora Maru Campos, su visión para sumar esfuerzos y beneficiar a un mayor número de personas con discapacidad en la capital del estado.

Agregó que, del total de personas que recibirán este apoyo económico, 2 mil 039 recibirán 5 mil pesos; 3 mil 139 obtendrán 8 mil 800 pesos y 841 recibirán hasta 13 mil pesos.

El funcionario estatal invitó a las personas que tengan dudas a comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17904 y 17924, para recibir información y orientación.