Conductor atropella a adulta mayor en la colonia Diego Lucero

Una mujer adulta mayor resultó con fractura en su pierna derecha luego de haber sido atropellada en la colonia Diego Lucero.

Fue el conductor de una camioneta Dodge Caravan quien no se percató cuando la mujer cruzaba la calle Liberación, al intentar tomar la calle Ignacio Rodríguez en la colonia antes mencionada termina atropellando a la mujer.

La adulta mayor terminó en el suelo por lo cual se requirió el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital.

Elementos de la policía vial se hicieron cargo del hecho y tomaron nota para deslindar responsabilidades.