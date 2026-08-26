Detiene COE a individuo en posesión de 37 porciones de droga en Senderos de San Isidro

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Nicolás R. A., de 35 años de edad, por delitos contra la salud.

La detención sucedió ayer martes 25 de agosto, cerca de las 13:35 horas, en el cruce de las calles Sendero de Andorra y Sendero de Zarzuela, del fraccionamiento Senderos de San Isidro, de Ciudad Juárez.

Luego de una inspección, los oficiales detectaron que el individuo tenía entre sus pertenencias, 35 envoltorios de plástico que contenían una hierba seca y olorosa con las características propias de la mariguana, con un peso total de 310 gramos.

Además, dos envoltorios de plástico que contenían una metanfetamina con las características similares al cristal, con un peso total de 38 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).