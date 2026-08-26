Regidurías Indígenas: pueblos y comunidades elegirán mediante sus propias formas de organización

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) informa que, como parte del Proceso Electoral Local 2026-2027, en 14 municipios del estado se llevará a cabo el Proceso Electivo de Regidurías Indígenas mediante Sistemas Normativos Internos, a través del cual los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir una Regiduría Indígena de acuerdo con sus propias formas de organización y toma de decisiones.

Este proceso deriva de la reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua de 2026, que establece que los ayuntamientos de los municipios cuya población indígena sea igual o mayor al 40 por ciento, conforme al último Censo de Población y Vivienda del INEGI, se integrarán además por una Regiduría Indígena.

Las Regidurías Indígenas formarán parte de los ayuntamientos y tendrán las mismas facultades y obligaciones que el resto de las regidurías. Su elección se realizará con respeto a los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas y como expresión de su libre determinación.

Los 14 municipios en los que se desarrollará este proceso son: Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Nonoava, Temósachic, Urique y Uruachi.

¿Qué son los Sistemas Normativos Internos?

Son las formas propias mediante las cuales los pueblos y comunidades indígenas se organizan, toman decisiones y eligen a sus autoridades o representantes, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas.

Por ello, el proceso para elegir las Regidurías Indígenas reconocerá las formas de organización y toma de decisiones de cada pueblo y comunidad, garantizando la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y paridad.

El IEE Chihuahua acompañará este proceso con respeto a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y a sus propias formas de organización, con el propósito de garantizar su participación y representación política en los ayuntamientos.