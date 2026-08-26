Urgente regular la práctica del senderismo, dice regidora Ana Lilia Orozco

En sesión de Cabildo, la regidora Ana Lilia Orozco Ortiz, propuso este día la iniciativa que creará el Reglamento para la Práctica de Senderismo y Uso Responsable de Áreas Naturales, esto como una respuesta a la preocupación planteada por deportistas que diariamente recorren senderos en áreas montañosas del municipio de Chihuahua.

La edil afirmó, el origen de la propuesta nace de la inquietud y petición directa de un grupo de senderistas quienes ante los riesgos a los que se exponen, vieron la necesidad de establecer reglas claras y mecanismos de seguridad para quienes desarrollan este deporte.

“Estamos conscientes que el Municipio de Chihuahua no cuenta con una legislación que regule el senderismo. Sabemos de los riesgos que enfrentan las personas cuando recorren rutas clandestinas y zonas naturales; también sabemos que este tipo de actividades promueven la salud pública. Estamos seguros, la falta de un marco normativo favorece la masificación desordenada, la apertura de rutas clandestinas y la alteración de la paz social en las comunidades rurales de la zona”, expuso.

La regidora Orozco Ortiz, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que existe una preocupación por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, desde donde cada semana se enfrentan a situaciones de búsqueda de personas extraviadas o que han sufrido accidentes con lesiones de consideración.

Por ello y a fin de reducir estas problemáticas, “consideramos que para una mejor organización, planeación, control y mejor desarrollo de este deporte; sugerimos también la creación de un Comité que estará operado desde el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, al tratarse de una institución que en los últimos años ha demostrado su capacidad de organización e impulso a la diversidad de deportes que se practican en Chihuahua.

“Y es que el senderismo, de acuerdo con especialistas en esta materia, es considerado un deporte de aventura; sobre su práctica existe poca o nula regulación y es importante se atienda con puntualidad al ser considerado de riesgo dados los espacios o terrenos en los que se efectúa”. Enumeró la regidora del PRI, que en nuestra localidad existen senderos de rutas como: Cerro Grande, la Presa El Rejón, el Cerro Coronel, Ojitos del Chuvíscar, Cañón del Marro, Cañón Cerro Chato, Cañón del Colibrí, El Cerro del Caballo, Grutas de Nombre de Dios, Cerro Picos de la Luna, Don Rayo, Cueva Roja, Cerro el Colorado Chihuahua, Cumbres de Majalca, entre otros.

Ana Lilia Orozco, abundó que desde la institución política a la que representa, el Partido Revolucionario Institucional, “le apostamos a la promoción de actividades deportivas que sirven de convivencia y esparcimiento de todas las personas, pero también nos preocupamos porque estas actividades se desarrollen en un ambiente de seguridad, de respeto a los demás y a la misma naturaleza, es así como proponemos la creación de normas jurídicas que finalmente concluyan en un punto de encuentro, y que den pie a la creación de políticas públicas y seguridad hacia las personas que practican el senderismo”.