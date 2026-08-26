Docente y estudiantes de FCQ-UACH participan en Congreso Internacional de Parasitología en Canadá

Presentan tres investigaciones en modalidad oral y póster.

El profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH, D.C. Jaime Raúl Adame Gallegos, y los estudiantes de doctorado y maestría, Rodolfo González Peña y Yamila Bernal Cisneros, presentaron sus trabajos de investigación en el Congreso Internacional de Parasitología ICOPA 2026, celebrado en la ciudad de Montreal, Canadá.

Cabe destacar que este evento científico, organizado por la Federación Mundial de Parasitólogos, es el más importante del mundo en el campo de la parasitología. Reúne a investigadores, científicos y profesionales de diversos países para presentar avances, compartir investigaciones y fomentar la colaboración internacional.

El Dr. Adame Gallegos, quien es líder del Cuerpo Académico Consolidado “UACH-CA-131 Microbiología en Salud y Ambiente”, presentó dentro de la sesión de ponencias orales su proyecto de investigación: “Enfoques integrados para el control de la malaria: epidemiología, coinfección y tecnologías emergentes”.

Los alumnos universitarios participaron en la modalidad de cartel. Rodolfo Peña exhibió su trabajo sobre flebótomos o moscas de la arena, mientras que Yamila presentó la investigación sobre garrapatas y bacterias asociadas a ellas o microbioma.

El profesor de la UACH indicó que las investigaciones son producto de proyectos interdisciplinarios donde participan profesionales de diferentes áreas de la salud, por lo que agradeció a sus colegas de la Facultad de Ciencias Químicas; al grupo interdisciplinario de investigación EntomoVet, del Instituto Nacional de Salud Pública; así como a sus colaboradores de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua en las áreas de Epidemiología y la Coordinación Estatal del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

“Es un honor poder representar a la UACH y al estado de Chihuahua en una reunión tan importante que se organiza cada cuatro años; fue muy gratificante poder intercambiar experiencias con investigadores provenientes de Etiopía, Australia, Senegal, Bangladesh e India, entre otros. Para nuestros estudiantes, presentar sus proyectos de investigación ante una audiencia tan diversa fue una experiencia única.”

Agregó que las áreas de parasitología humana y veterinaria son de gran interés para sus líneas de investigación, dada su relevancia en el estado y de manera particular para los estudiantes de la licenciatura Químico Bacteriólogo Parasitólogo. “Tenemos la particularidad de contar con diversas enfermedades parasitarias justo en nuestra puerta, así como en diversos municipios del estado; esto nos permite abordar su estudio local, regional y estatal bajo el concepto integral de Una Sola Salud: salud ambiental, animal y humana”.

El Dr. Adame Gallegos resaltó que México fue el octavo país con mayor representación en ICOPA 2026 (49 participantes, 3 de UACH/Chihuahua). “Para el 2030, espero que podamos contar con la presencia de aún más estudiantes y profesores, para así continuar con la consolidación de las líneas de investigación en el área de parasitología en nuestra facultad”, concluyó.