Protege Municipio entornos escolares con 744 cámaras enlazadas a PECUU

⁠- Durante el último año se incorporaron 62 cámaras de planteles educativos a la red municipal de videovigilancia

Para fortalecer la vigilancia y prevención en los entornos escolares, el Gobierno Municipal mantiene conectadas 744 cámaras de planteles educativos a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), lo que permite monitorear en tiempo real y brindar una respuesta más rápida ante emergencias o posibles hechos delictivos.

Entre agosto de 2025 y junio de 2026, la Dirección de Seguridad Pública Municipal incorporó 62 nuevas cámaras particulares mediante el programa Escuela Segura, con el cual instituciones educativas pueden enlazar voluntariamente sus equipos de videovigilancia a PECUU.

Las imágenes son monitoreadas desde el Centro de Monitoreo y Operaciones y pueden ser utilizadas para detectar situaciones de riesgo, dar seguimiento a reportes y coordinar el despliegue de las unidades policiales cuando sea necesario.

Con esta colaboración, escuelas y autoridades amplían la capacidad de prevención dentro y alrededor de los planteles, además de generar mejores condiciones de seguridad para estudiantes, docentes, personal educativo y familias.

El acceso a las cámaras se realiza bajo los lineamientos establecidos y se limita a situaciones de emergencia, hechos con probable apariencia de delito o cuando exista autorización de la institución propietaria.

A través de Escuela Segura, el Gobierno Municipal fortalece la coordinación con las comunidades educativas y aprovecha la tecnología de PECUU para proteger a niñas, niños y adolescentes.