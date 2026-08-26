Localizan a hombre sin vida en Sierra Azul; presentaba reporte de ausencia

Esta tarde fue localizado el cuerpo de un hombre de alrededor de 30 a 35 años en estado descomposición, el cual contaba con pesquisa desde el pasado 16 del presente mes.

Por lo que agentes de la FGE de personas ausentes y/o extraviadas, habrían localizado en una investigación en un predio sobre la calle vereda Real en la colonia Sierra Azul, al sur de la ciudad.

La víctima, quien vestía tenis en color negro, pantalón de mezclilla, y una playera en color negro, estampada, fue trasladado al C4.

Al lugar arribaron, elementos de criminalística en conjunto con SEMEFO, quien levantó el cuerpo e iniciaron con las investigaciones.

Gracias a las diligencias por parte de el grupo de personas ausentes y o extraviadas arrojó indicios y tras una operativo, finalmente fue ubicado.

DEP