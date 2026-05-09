Camión de cemento cae y vuelca en canal de los nogales

Un camión de la empresa Permont Constructora terminó volcado al interior de un canal ubicado en el cruce de la Vialidad Los Nogales y calle Mineral Polanco, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, el chofer dejó estacionada la pesada unidad, utilizada para transporte de cemento, sobre la Vialidad Los Nogales en sentido de oeste a este, al exterior de una tienda Oxxo. Sin embargo, al salir del establecimiento ya no encontró el vehículo en el lugar y observó que había caído al canal, donde quedó volcado sobre su costado izquierdo.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Agentes de la Policía Vial acudieron para tomar registro del percance y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad.