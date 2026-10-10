Localizan a hombre sin vida dentro de un jacal en la colonia San Jorge

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un jacal ubicado en la parte alta de un cerro, en las inmediaciones de la colonia San Jorge, lo que generó la movilización de elementos de seguridad.

El hallazgo se reportó en las calles Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un sector donde se encuentra una pila de almacenamiento de agua. En un primer momento, se indicó que la muerte podría estar relacionada con una causa traumática, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal y elementos de la célula de investigación, quienes procedieron a asegurar el área y realizar las primeras diligencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y de las actuaciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, a fin de determinar la causa de muerte e identificar oficialmente a la víctima.