Cámara de Diputados abre su segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, declaró la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

“La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura”, expresó.

Enseguida, la diputada López Rabadán pidió comunicar el inicio de los trabajos legislativos a la titular del Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.