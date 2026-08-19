Califica Bonilla de “emocional, pero no racional” propuesta de recibir aquí al EZLN

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El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, calificó como una propuesta “emocional, pero no racional” el planteamiento del colectivo Salvando Los Cerros de Chihuahua para convocar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ante los conflictos relacionados con la protección de los cerros de la capital.

Bonilla aseguró que su administración coincide con la necesidad de proteger las áreas naturales y preservar los cerros, pero cuestionó que se recurra a este tipo de propuestas como mecanismo de presión hacia las autoridades.

“Claro que hay que salvar los cerros y cuidar la naturaleza, absolutamente de acuerdo y nosotros lo hemos hecho”, afirmó.

El presidente municipal señaló que el Gobierno Municipal ha establecido zonas naturales protegidas dentro del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), además de avanzar en compromisos previamente establecidos con integrantes de colectivos ambientalistas.

Explicó que el Ayuntamiento ha recurrido incluso a mecanismos como la permuta y adquisición anticipada de terrenos ubicados en zonas de los cerros, con el objetivo de incorporarlos a áreas de protección y evitar que sean destinados a la construcción.

“Los compromisos que hicimos con ellos los estamos cumpliendo en las zonas naturales que nos permite la norma”, sostuvo.

Sin embargo, Bonilla consideró que detrás de algunas de las acciones promovidas por grupos ambientalistas podría existir un interés distinto al de la protección del medio ambiente.

“A veces no buscan lo mejor para el medio ambiente, sino desestabilizar a los gobiernos”, señaló.

El alcalde reiteró que el Municipio continuará trabajando en la protección de las áreas naturales dentro del marco legal y mediante los mecanismos que permiten preservar los cerros y limitar el desarrollo urbano en zonas consideradas de valor ambiental.