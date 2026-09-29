Caen tres con fusiles, 737 cartuchos y casi 14 kilos de marihuana en Manuel Benavides

Manuel Benavides, Chih.- Tres personas fueron vinculadas a proceso luego de ser detenidas en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cientos de cartuchos, cargadores y casi 14 kilogramos de marihuana, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados, identificados como José “N”, Jesús “N” y Jehu “N”, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sobre la carretera Ojinaga-La Mula, en el municipio de Manuel Benavides.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas de fuego tipo fusil de uso exclusivo, 17 cargadores y 737 cartuchos útiles de diversos calibres. También localizaron una caja metálica con 100 artefactos conocidos como ponchallantas.

Además, fueron encontrados 31 paquetes envueltos con cinta color canela que contenían un total de 13 kilos 987 gramos 200 miligramos de marihuana, de acuerdo con el reporte de la autoridad federal.

Tras la detención, la Fiscalía Especializada de Control Regional integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal.

José “N” enfrenta cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, portación de cartuchos y cargadores, además de un delito contra la salud, específicamente por la posesión de marihuana con fines de comercialización en su modalidad de venta.

En el caso de Jesús “N” y Jehu “N”, la FGR informó que fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

El juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los tres imputados fueron internados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua.

La FGR recordó que las tres personas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.