Caen siete presuntos secuestradores y libera a una víctima en la colonia Kilómetro 29

En una operación desplegada en distintas fases, entre el 19 y 20 de febrero de 2026, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, logró la liberación de una víctima de secuestro, así como la detención de siete presuntos implicados en hechos relacionados con secuestro agravado en Ciudad Juárez.

Tras labores de vigilancia derivadas del pago controlado de rescate, policías ministeriales adscritos a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, dieron seguimiento a una camioneta con reporte de robo, propiedad de la víctima (de identidad reservada) y vinculada al secuestro de esta.

En un intento de intervención sobre la calle Hacienda de las Torres, los ocupantes del vehículo emprenden la huida. La persecución culminó en la intersección de las calles Hacienda La Noria y San Martín, donde el vehículo quedó averiado.

Ahí se logró la detención de Jonathan R. S. , de 23 años y César Alonso F. F. , de 18 años.

Posteriormente, en seguimiento a declaraciones obtenidas durante la investigación, los agentes ministeriales se trasladaron a la colonia Kilómetro 29, en donde localizaron a un masculino armado en el exterior de un domicilio. El individuo portaba una mariconera con un arma de fuego visible y una bolsa con sustancia granulada con características del “cristal”.

En dicho lugar fue detenido Diego Jussef G. F. , de 33 años, a quien se le aseguró un arma de fuego.

Al continuar el seguimiento de las investigaciones, los agentes ministeriales arribaron al domicilio ubicado en calle Raymundo López, de la colonia Kilómetro 29, en donde, al identificarse como policías, escucharon desde el interior la voz de un hombre solicitando auxilio y afirmando estar secuestrado.

Por lo que, a fin de salvaguardar la integridad de esta persona, y al encontrarse ante la probable comisión de un delito en términos de la flagrancia, procedieron a ingresar, logrando localizar a la víctima.

En el domicilio, se localizó atrincherados a cuatro masculinos, quienes fueron detenidos sin que se reportaran disparos en esta fase del operativo.

Fueron identificados como Adrián Zadquiel R. R. , de 19 años; Óscar Isaac M. L. , de 23 años y Antonio Emmanuel G. G. , de 22 años, estos tres originarios de Ciudad Juárez, así como Tadeo Alexander H. C. , de 19 años, originario de Torreón, Coahuila, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro.

La investigación se originó tras el secuestro ocurrido el 17 de febrero de 2026, cuando la víctima viajaba en su camioneta Infiniti. Los captores exigieron rescate a sus familiares, los cuales realizaron el pago de 7 mil 700 dólares y posteriormente, los documentos del vehículo.

En menos de 24 horas, la investigación pasó del rastreo de dichos documentos, a la localización de una casa de seguridad en la periferia de Ciudad Juárez, en la cual se rescató a la víctima. Una operación que, por su secuencia y desenlace, evitó que el secuestro sumara otra estadística más a la violencia fronteriza.

Además, se llevó a cabo la judicialización del caso con la presentación ante el Juez de Control de todos los detenidos; a Jonathan R. S., César Alonso F. F., y Diego Jussef G. F., se les formuló imputación luego de ejecutarles una orden de aprehensión, mientras que Adrián Zadquiel R. R., Óscar Isaac M. L., Antonio Emmanuel G. G., y Tadeo Alexander H. C., fueron llevados a audiencia de control al ser detenidos en términos de la flagrancia.

El Juez de Control escuchó los antecedentes del caso, las pruebas y la argumentación del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, así como la parte de los defensores, por lo que determinó vincular a proceso a los siete detenidos por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado, pues, no obstante que fueron detenidos en diferentes fases del operativo de las investigaciones realizadas, se pudo establecer con claridad la actividad desarrollada por cada uno en el hecho delictivo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)