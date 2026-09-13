Caen 8 por despojo en CDMX, uno con documentos falsos del INVI

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que ocho personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por distintos casos de despojo agravado en la alcaldía Azcapotzalco.

En menos de 72 horas, obtuvimos la vinculación a proceso de ocho personas por dos casos de despojo agravado en la alcaldía Azcapotzalco. En un caso, la investigación acreditó el uso de documentos falsos atribuidos al INVI y el cambio de cerraduras en dos departamentos; en el… pic.twitter.com/EgHR3CXlj4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2026

Por medio de un comunicado, la autoridad capitalina indicó que en el primer caso, registrado el 6 de septiembre en la colonia Santa Catarina, Marcos Rafael “N” acudió con otras tres personas a un inmueble, donde habría mostrado a vecinos documentos atribuidos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), cambiado las cerraduras de dos departamentos y colocado sellos supuestamente emitidos por esa institución.

Vecinos solicitaron apoyo policial y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron detener a Marcos Rafael “N”, le aseguraron desarmadores, una barreta, pinzas, diversas piezas de cerraduras y documentación aparentemente relacionada con el INVI.

Luego de su detención, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de las víctimas y del policía remitente. Especialistas en criminalística de campo, fotografía y cerrajería confirmaron el cambio de cerraduras, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) inspeccionaron el lugar y los objetos asegurados.

Además, la FGJ CDMX solicitó información al INVI, que confirmó que Marcos Rafael “N” no forma ni ha formado parte de su personal, que los documentos asegurados eran falsos y que la institución no realiza procedimientos para recuperar inmuebles mediante el cambio de cerraduras o la colocación de sellos. Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público formuló imputación por despojo agravado.

Durante la audiencia celebrada el 9 de septiembre, menos de 72 horas después de los hechos, Marcos Rafael “N” fue vinculado a proceso, quedó bajo prisión preventiva y se fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

El segundo caso ocurrió la noche del 7 de septiembre en la colonia Victoria de las Democracias. De acuerdo con la investigación, Marco Filemón “N”, quien se ostentaba como propietario del inmueble, habría llegado acompañado de aproximadamente 10 personas y, según entrevistas de víctimas y testigos, habría organizado la acción.

Integrantes del grupo presuntamente rompieron vidrios de puertas y ventanas para ingresar a varios departamentos y, mediante insultos, jalones y golpes, habrían sacado a sus ocupantes, así como muebles y otras pertenencias. Vecinos solicitaron apoyo policial, por lo que elementos de la SSC acudieron al inmueble, detuvieron a seis hombres y una mujer y los pusieron a disposición de la Fiscalía CDMX.

El agente del Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas, testigos y primeros respondientes, y solicitó la intervención de especialistas en cerrajería, criminalística de campo y fotografía. Con los datos de prueba reunidos, formuló la imputación por despojo agravado contra las siete personas detenidas.

Durante la audiencia celebrada el 10 de septiembre, también en menos de 72 horas, Marco Filemón “N”, Marco “N”, José “N”, Juan “N”, Máximo “N”, Jonathan “N” y Herlinda “N” fueron vinculados a proceso.

La autoridad judicial les impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de López-Dóriga Digital