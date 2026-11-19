Las cuadrillas continúan con los trabajos de reparación en las principales vialidades de la ciudad de Chihuahua

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) continúa con los trabajos del programa emergente de bacheo en la ciudad de Chihuahua, donde durante las jornadas del 17 y 18 de noviembre intervino más de 2 mil 500 metros cuadrados en las distintas vialidades.

Estas acciones tienen como propósito mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a las y los automovilistas.

Las cuadrillas de la Dirección de Caminos de la SCOP trabajaron en avenidas como el Periférico Francisco R. Almada, Ortiz Mena, Tecnológico, Fuentes Mares, Nueva España, Juan Pablo II, Lombardo Toledano, Pacheco, Vialidad CH-P, Industrias y 20 de Noviembre.

La dependencia estatal informó que los trabajos continuarán en distintos puntos de la capital.

Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal que trabaja en las zonas afectadas.