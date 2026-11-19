Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, lograron la detención en el municipio de Aquiles Serdán de Óscar Ulises R. G., de 37 años de edad, señalado como probable responsable de un homicidio ocurrido el pasado 06 de noviembre de 2026.

Los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar en el cruce de las avenidas Pacheco y Fuentes Mares, en la ciudad de Chihuahua, donde perdió la vida Iván Rodríguez Luna, de 48 años de edad.

Como resultado de las investigaciones realizadas por los agentes ministeriales, se logró ubicar y detener al presunto involucrado, quien será puesto a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas, a fin de que se lleve a cabo la audiencia correspondiente y el Juez de Control determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de conductas delictivas.

Nota: Se utiliza el término presunto responsable para mantener la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial.