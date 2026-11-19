China, Rusia y Estados Unidos prevén incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados para beneficiar a países de todo el mundo, de acuerdo con una declaración conjunta difundida por medios estatales chinos tras una reunión trilateral.

El documento, denominado “Declaración de Paz”, destaca el compromiso de las tres potencias por mantener la estabilidad en los mercados energéticos internacionales y fortalecer el abastecimiento de combustibles.

Según informó la agencia de noticias Xinhua, los líderes reafirmaron la importancia de garantizar flujos energéticos estables, en un contexto internacional marcado por la relevancia estratégica del petróleo y sus derivados para la economía mundial.

El anuncio plantea una posible mayor coordinación entre las tres naciones en materia de producción y suministro de combustibles refinados, un sector clave para la actividad industrial, el transporte y la seguridad energética de numerosos países.