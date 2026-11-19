Luego de que se diera a conocer por parte de Morenistas que Acción Nacional manda a la cárcel a las personas que incomodan, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Loya Chávez manda un mensaje a todos los políticos que piensan de la misma manera.

Esto en torno a la detención y vinculación del ex fiscal César Jáuregui, quien aspiraba a la alcaldía de Chihuahua u ante un presunto delito de traición a la patria por injerencia extranjera en un operativo llevado a cabo en El Pinal.

“Yo lo que piedo decirle no solo a él sino a todos los actores políticos es que la procuración de justicia no tiene absolutamente ningún uso político, aquí clarisimo esta en el tema de como nosotros presentamos y argumentamos”, comentó.

La detención de Jáuregui se registró el mes pasado y en la actualidad lleva un proceso en el penal altiplano en el estado de México.