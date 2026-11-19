En el marco de las actividades por la conmemoración, este 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) firmó un convenio de colaboración para impulsar la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el sector minero.

El documento fue suscrito con el Clúster Minero (Clumin); la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm), Distrito Chihuahua y Women in Mining (WIM).

A través de esta alianza se impartirán capacitaciones a trabajadoras de las empresas del ramo, además de acercar a sus centros laborales el programa “Juntas en tu Empresa”, para recibir orientación, atención y acompañamiento a quienes hayan pasado por situaciones de violencia.

La directora general del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, dijo que la capacitación es una herramienta fundamental para prevenir la violencia de género, y señaló que las empresas donde se respetan y promueven los derechos de las mujeres, son más productivas, humanas y sostenibles.

Destacó que esta colaboración representa una oportunidad para acercar herramientas de prevención, así como servicios de atención a las mujeres trabajadoras, acercarlas a que conozcan sus derechos y cuenten con acompañamiento ante situaciones de violencia.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes Virginia Angélica Mena Escobar, presidenta de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C., Distrito Chihuahua y Karla Ozuki Chacón Chumacero, presidenta de Women in Mining (WIM).

Además de Blanca Paola Cázares Pérez, presidenta del Clumin y Rocío Adela Flores Carrillo, directora de Minería del Gobierno del Estado.