Ante el registro de Marco Bonilla como precandidato del PAN a la gubernatura, el cual se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, dijo sentirse contento y resaltó que en el 2027, los chihuahuenses van a elegir entre un narcopartido y un servidor público que ha dado resultados, como lo es Bonilla Mendoza.

“Estamos muy contentos por el registro, ya como precandidato, de nuestro coordinador Marco Bonilla, próximo gobernador de Chihuahua. Hay unidad, hay mucha alegría en el PAN por este evento. Un trabajo incansable el que está haciendo Marco en todo el estado. La verdad es que nos está poniendo el ejemplo a todos, a todos los panistas y a la gente en Chihuahua de lo que tenemos que hacer el próximo año, de salir a votar para que no llegue un narcopartido al Gobierno del Estado y al Congreso”, manifestó Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista en el Poder Legislativo local recalcó que “hay unidad, pero sobre todo hay una alegría y una esperanza de que vamos a repetir otra vez la gobernatura y vamos a ganar el Congreso del Estado”.

Ante el cuestionamiento de lo que ocurre con la división de grupos en Morena, Alfredo Chávez señaló que “no nos fijamos en lo que está pasando al interior de Morena. La realidad es que nosotros estamos, y digo, estamos como parte del sistema PAN, como parte del Consejo, estamos totalmente abocados a hacer una gran alianza con la ciudadanía, Marco está encargándose en Ciudad Juárez, sobre todo en Chihuahua, en las comunidades, en estas regiones, en todos los distritos electorales. Y lo que pasa en Morena, pues ellos lo tendrán que resolver. Lo que yo les digo es que son profundamente incongruentes, porque le siguen aplaudiendo a un prianista que es Cruz Pérez Cuéllar, que a diferencia de Marco Bonilla, este último tiene resultados. La elección de 2027 va a ser muy clara. Vamos a votar si queremos un narcopartido en Chihuahua o si queremos seguir gobernando con gente que tiene una trayectoria en el servicio público como Marco Bonilla”.