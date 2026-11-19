– El parque se ubica en la colonia San Felipe y habrá atención de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

El Gobierno Municipal, informa a la ciudadanía que el próximo sábado 21 de noviembre se acercarán los servicios de la Tesorería a las y los capitalinos al parque “Lic. Adrián Tallavas”, ubicado en la colonia San Felipe.

En la unidad móvil, se podrán realizar pagos de Predial con el 80 por ciento de descuento en los recargos, o bien, realizar convenio de pago, así como cualquier pago de trámites municipales.

De las 12:00 pm a las 3:00 pm, el Teso Móvil se ubicará en el parque “Lic. Adrián Tallavas”, que se encuentra sobre la calle Carbonel s/n, entre calles Poniente y Oriente.

Cabe mencionar que, a través del Teso Móvil, se busca brindar un espacio cercano y accesible para los capitalinos que así lo necesitan; además de dar atención a las dudas que puedan tener.