El Gobierno del Estado llevará la magia de la Navidad a Chihuahua y Ciudad Juárez, con diversas actividades que incluyen el tradicional encendido del Árbol, así como la colocación de atracciones para disfrutar en familia.

El arranque oficial será el lunes 30 de noviembre en la Plaza del Ángel de la capital, informó Claudia Márquez, jefa del Departamento de Eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas, programa que comenzará a las 17:00 horas con la presentación de la obra de teatro infantil Frozen: Una mágica Navidad.

Posteriormente se realizará la ceremonia de encendido del Árbol de Navidad, seguida de una convivencia con los personajes de Frozen, para las niñas y niños asistentes.

Antonio Ferreiro, director de Logística de la Coordinación de Relaciones Públicas, dio a conocer que las actividades permanecerán hasta el 10 de enero de 2027, en las cuales, las y los chihuahuenses podrán disfrutar de más de 4 mil metros cuadrados de atracciones gratuitas.

Añadió que estarán disponibles de lunes a jueves, de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche, y de viernes a domingo, de 12:00 del mediodía a 10:00 de la noche.

En el caso de la pista de hielo, que tendrá una superficie de mil metros cuadrados, tendrá un costo de 130 pesos por persona, en los mismos horarios.

Ferreiro explicó que la temática de esta edición estará enfocada en actividades para promover la convivencia y fortalecer los valores familiares, además de ofrecer espacios para compartir y crear recuerdos durante las fiestas decembrinas.

En el caso de Ciudad Juárez, el encendido del Árbol será el jueves 3 de diciembre en el Parque Central, donde también habrá atracciones para que las familias de la frontera disfruten de esta experiencia.

El funcionario agregó que, como parte de los preparativos para el evento, el domingo 29 de noviembre a partir de las 7:00 de la mañana, se cerrarán de manera parcial dos carriles de la avenida Venustiano Carranza, a un costado del Palacio de Gobierno, debido al montaje del escenario.

La afectación continuará el lunes 30, por lo que se recomienda a las y a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas.

El Gobierno del Estado reitera la invitación a las familias de Chihuahua y Ciudad Juárez para que se sumen a estas celebraciones y disfruten de las actividades preparadas para compartir la alegría, la ilusión y la magia de las fiestas decembrinas.