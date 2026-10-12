BTS finaliza su gira “Arirang” en Perú tras controversia por invasión a su privacidad

El grupo de K-pop BTS presentó su último concierto en Perú a pesar de la controversia generada por la presencia de miles de Army —nombre de los fanáticos— a las afueras de su hotel.

Sin embargo, durante su penúltima presentación en el Estadio de San Marcos de Lima, el líder del grupo Namjoon, mejor conocido artísticamente como RM, habló respecto a su publicación en la plataforma Weverse en la que pidió no acudir a los hoteles donde se hospedarán por el resto de la gira.

Cabe recordar que tras la llegada de BTS a Perú por primera vez como parte de su tour mundial “Arirang”, miles de Army alistaron distintos proyectos para recibirlos, como por ejemplo, un espectáculo de drones.

Por otro lado, las Army que no pudieron conseguir un boleto para una de las tres fechas optaron por concentrarse a las afueras del hotel donde el grupo junto con su equipo de trabajo se hospedó.

En redes sociales trascendió una ola de videos en los que se expuso la falta de seguridad en el inmueble para evitar la aglomeración de personas que, entre su anhelo de que BTS saliera a saludar, intentaron con láseres perturbar a los siete integrantes, según afirmaron en redes sociales.

Namjoon expresó a través de una publicación en la aplicación de mensajería Weverse —y su cuenta de X— que, durante su estancia en Lima y por el resto de la gira en Latinoamérica —y otros países—, no permanecieran en los hoteles debido a que esto evita que su equipo pueda descansar antes de las presentaciones.

Cabe destacar que la diferencia de hora y altura con Corea del Sur y algunos países de Latinoamérica suele ocasionar malestar físico en los idols.

La publicación generó un debate, ya que hubo quienes aseguraron que parte de su trabajo es atender a los fanáticos en cualquier momento, y otros calificaron de irrespetuosa la situación.

Army internacional exigió respeto a la privacidad de BTS y sugirió que los shows en Perú fueran cancelados; esto no ocurrió y la gira terminó con éxito.