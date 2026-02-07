Brooklyn Beckham y Nicola Peltz piensan adoptar un hijo en medio de su profunda fractura familiar, aseguran

Fuentes cercanas a Brooklyn y Nicola aseguran que la pareja estaría pensando en adoptar un bebé mientras su ruptura con David y Victoria Beckham crece.

La fractura entre Brooklyn Beckham y sus papás, David y Victoria Beckham, dio un nuevo giro. Según fuentes citadas por Page Six, él y su esposa, Nicola Peltz, están considerando seriamente adoptar un hijo.

La decisión no sería únicamente sentimental, sino que responde también a circunstancias personales. Se reporta que Nicola ha perdido peso tras prepararse para un nuevo personaje, lo que haría más difícil un embarazo en este momento.

Brooklyn y Nicola piensan en adoptar un bebé, aseguran

Amigos cercanos a Brooklyn y Nicola afirmaron que la idea de adoptar no sólo viene de su deseo de formar una familia, sino de su impulso por brindar una vida mejor a un niño con desventajas.

Aseguran que Brooklyn y Nicola buscan adoptar un bebé (Instagram)

Sin embargo, la conversación sobre la posibilidad de tener un hijo adoptivo e incluso uno biológico en el futuro, llega en medio de un distanciamiento prácticamente absoluto entre Brooklyn y los Beckham.

La ruptura, que se remonta a casi un año de tensiones y sobre todo polémicas versiones periodísticas, ha sido alimentada por acusaciones públicas de Brooklyn hacia sus padres, a quienes ha culpado de interferir en su matrimonio y de un trato irrespetuoso hacia su esposa.

Él mismo declaró que “no quiere reconciliarse” y acusó a sus papás de manipular versiones mediáticas a costa de su privacidad y reputación.

El drama de los Beckham: ¿bebé en camino y abuelos cada vez más lejos?

En días recientes saltó a la vista de todos una de las circunstancias más simbólicas sobre el quiebre familiar entre David y Victoria Beckham y su primogénito, y es el cambio en los tatuajes de Brooklyn.

El hijo mayor de los Beckham cubrió o de plano borró los tatuajes que tenía dedicados a su familia, incluyendo un tatuaje con la palabra “DAD” (papá) que formaba parte de un diseño de ancla, ahora reemplazado por elementos como un pez estrella y salvavidas.

Los Beckham intentan mantener la ‘normalidad’ en su vida a pesar de la ruptura con Brooklyn (Instagram)

Imágenes que llevaba en la piel como tributos a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper también fueron tapados con nuevos diseños o alterados de su forma original; y, finalmente, tatuajes dedicados a su mamá, Victoria, igualmente quedaron ocultos bajo nueva tinta.

Estos cambios, que el propio Brooklyn habría decidido realizar por medio de tratamientos láser y cubiertas con nuevos motivos, son interpretados como gestos simbólicos de distanciamiento emocional y ruptura de vínculos, no meras decisiones estéticas, según da a conocer Page Six.

¿Qué ha pasado con el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus papás?

En contraste con las decisiones con respecto a su imagen pública tomadas por Brooklyn, David Beckham ha intentado mantener cierta compostura como cabeza de familia.

En redes sociales y entrevistas, ha compartido imágenes de tenis de futbol personalizados con los nombres de sus hijos —incluido Brooklyn— como gesto público de cariño a pesar de la tensión.

Sir David Beckham busca que la polémica no afecte a su familia (Getty Images)

Pese a la situación, Sir David también fue visto recientemente disfrutando de una comida sencilla con su madre y su hermana, lo que muchos medios interpretan como un intento de mantener “normalidad” entre los Beckham a pesar de la tensa situación con su hijo mayor.

La “guerra” entre los Beckham y los Beckham Peltz se declaró a principios de enero, cuando Brooklyn publicó una declaración contundente rechazando reconciliarse con sus padres.

Las acusaciones incluyeron supuestos intentos de controlar su narrativa mediática, presiones sobre decisiones comerciales y personales antes de su boda con Nicola en abril 2022 y un trato que él calificó de irrespetuoso hacia Nicola.

Las tensiones se agravaron entre los Beckham y su primogénito tras las acusaciones de Brooklyn contra ellos (Getty Images)

Hasta ahora, ni Brooklyn ni Nicola han emitido comunicados oficiales sobre la adopción o la situación familiar más allá de lo que han señalado fuentes cercanas a la pareja. Por su parte, Victoria Beckham ha continuado con su trabajo en la moda y ha compartido recuerdos felices de su familia en redes, sin abordar abiertamente el conflicto.