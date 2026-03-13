Brindan mensaje de autoestima a personal femenino de la FGE y SSPE

Con el objetivo de fortalecer la autoestima, así como prevenir y erradicar cualquier tipo de vínculo que atente contra la dignidad de la persona, se impartió la plática “Herencias que sanan, ciclos que se rompen”, por parte del Departamento de Atención Integral a la Salud (DAIS) y la Jurisdicción Sanitaria, dirigido a integrantes de distintas corporaciones policiales.

Esto, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, en el que mujeres adscritas a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, participaron en la charla orientada a combatir la violencia de género y el fortalecimiento de cada una de ellas dentro y fuera de las actividades laborales.

El evento se realizó en el Auditorio del Instituto Estatal de Seguridad Pública e incluyó diversas actividades a cargo de especialistas del DAIS y de la Jurisdicción Sanitaria, con la finalidad de identificar acciones que atentan contra las mujeres y su pleno desarrollo.