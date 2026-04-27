Brinda SSPE apoyo en siniestro de zona comercial “El Pasito”

Como parte de las acciones de prevención y protección ciudadana impulsadas por Gilberto Loya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado participó en el operativo de apoyo para sofocar el incendio registrado en la zona comercial de la colonia Obrera, conocida como “El Pasito”.

El hecho ocurrió durante el transcurso de la mañana de este lunes, momento en que los agentes estatales sumaron esfuerzos con las corporaciones activas en el combate al fuego y resguardo de la población, tales como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal y Protección Civil.

Los elementos de la Policía del Estado delimitaron de inmediato un perímetro de seguridad en la zona, con el objetivo de evitar que los chihuahuenses se pusieran en riesgo ante el siniestro.

Durante las labores, se reportó que cuatro personas resultaron con lesiones o síntomas de intoxicación, por lo que fueron trasladadas de manera oportuna para recibir atención médica.

Al lugar acudieron también elementos del Ejército Mexicano para colaborar en las tareas necesarias de control y vigilancia del sector afectado.

Estas acciones reflejan el compromiso de la SSPE, manteniendo una coordinación estrecha con los tres niveles de gobierno para atender emergencias y salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses.