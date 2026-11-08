Detuvo célula BOI a motociclista con 32 porciones de aparente cristal en Valle de la Madrid

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de noviembre de 2026.* Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) detuvieron a un joven de 20 años en la colonia Valle de la Madrid, luego de que le encontraron bolsas con una sustancia con características similares a las del cristal.

Durante un recorrido de prevención y vigilancia por el distrito Zapata, los agentes le marcaron el alto al conductor de una motocicleta que circulaba con las luces apagadas en el cruce del periférico R. Almada y Buenavista.

Al revisar al motociclista, identificado como Juan Emilio P. R., los agentes localizaron en la bolsa derecha de su chamarra una sustancia blanquecina y granulosa. El joven y la sustancia quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. La motocicleta Italika, de color verde con negro y sin matrícula, fue trasladada al corralón del C4.

_El presente documento es meramente informativo. En su momento, la autoridad competente determinará la responsabilidad de la persona mencionada._