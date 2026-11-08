Detiene SSPE a dos hombres y asegura armas, cartuchos y equipo táctico en Santa Bárbara

Como resultado de un operativo especial desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fueron detenidos Esvardo C.S, de 52 años, y Abriel Misael C.R, de 30 años, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, equipo táctico y dos vehículos en el municipio de Santa Bárbara.

Durante recorridos de verificación, en un camino de terracería, los agentes localizaron una camioneta Chevrolet Silverado y un Jeep Wrangler, ambos blancos, cuyas características coincidían con información obtenida previamente por la Unidad de Análisis Táctico sobre vehículos involucrados en hechos delictivos.

Al aproximarse para inspeccionar las unidades, los elementos observaron a un hombre que portaba un fusil, por lo que se identificaron como autoridad y le indicaron que colocara el arma en el suelo. El individuo atendió las instrucciones y fue asegurado.

En una segunda intervención, los agentes detectaron a otro hombre que intentó retirarse del lugar y que presuntamente portaba un arma corta a la altura de la cintura. Tras darle alcance, localizaron una pistola entre sus pertenencias.

Durante la inspección de los vehículos, en la Chevrolet Silverado se aseguró un fusil calibre 7.62 por 39 milímetros, tres cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno, una bolsa con 107 cartuchos del mismo calibre y un chaleco táctico portaplacas con la leyenda “Policía Municipal”.

En el Jeep Wrangler se localizó una pistola calibre 9 milímetros, cuatro cargadores —uno con nueve cartuchos y tres con 14 cada uno—, además de un chaleco táctico portaplacas.

En total, el operativo, instruido por el secretario Luis Aguirre, permitió el aseguramiento de dos vehículos, dos armas de fuego, siete cargadores, 248 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos portaplacas.

Cabe señalar que la intervención se realizó mediante labores de análisis táctico y seguimiento a los hechos violentos registrados el pasado 5 de noviembre, relacionados con la presencia de hombres armados en la zona.

Ambos hombres fueron detenidos por su probable participación en delitos relacionados con la portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y junto con los vehículos y demás indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.