Realizará Desarrollo Humano tercera y última entrega de apoyos alimentarios para personas mayores y con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) realizará la tercera y última entrega de apoyos en especie del programa alimentario NutriChihuahua, dirigida a personas mayores y personas con discapacidad de distintos municipios del estado.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que esta jornada busca dar continuidad a la atención alimentaria de las personas beneficiarias y contribuir a que cuenten con productos de la canasta básica para cubrir sus necesidades.

Destacó que, mediante esta estrategia, la gobernadora Maru Campos refrenda su compromiso de acercar apoyos a quienes más lo necesitan, a través de programas que reconocen la dignidad de las personas y atienden sus necesidades de manera directa.

En el municipio de Chihuahua, la entrega estará dirigida exclusivamente a personas mayores, quienes podrán acudir del 9 al 13 de noviembre, de 8:00 a 16:00 horas, a las oficinas de la Dirección de Grupos Vulnerables, ubicadas en avenida Agustín Melgar número 3703, colonia Nombre de Dios.

En los demás municipios, la distribución se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas, conforme al siguiente calendario:

– *9 de noviembre:* Delicias

– *10 de noviembre:* Juárez y Cuauhtémoc

– *11 de noviembre:* Juárez, Cuauhtémoc y Guachochi

– *12 de noviembre:* Juárez, Guachochi y Meoqui

– *13 de noviembre:* Meoqui

– *17 de noviembre:* Hidalgo del Parral

– *18 de noviembre:* Hidalgo del Parral y Camargo

– *19 de noviembre:* Camargo y Madera

– *20 de noviembre:* Madera

El funcionario estatal indicó que las personas beneficiarias de NutriChihuahua que requieran información adicional pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17904 y 17924.