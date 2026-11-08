Realizará Desarrollo Humano tercera y última entrega de apoyos alimentarios para personas mayores y con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) realizará la tercera y última entrega de apoyos en especie del programa alimentario NutriChihuahua, dirigida a personas mayores y personas con discapacidad de distintos municipios del estado.
El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que esta jornada busca dar continuidad a la atención alimentaria de las personas beneficiarias y contribuir a que cuenten con productos de la canasta básica para cubrir sus necesidades.
Destacó que, mediante esta estrategia, la gobernadora Maru Campos refrenda su compromiso de acercar apoyos a quienes más lo necesitan, a través de programas que reconocen la dignidad de las personas y atienden sus necesidades de manera directa.
En el municipio de Chihuahua, la entrega estará dirigida exclusivamente a personas mayores, quienes podrán acudir del 9 al 13 de noviembre, de 8:00 a 16:00 horas, a las oficinas de la Dirección de Grupos Vulnerables, ubicadas en avenida Agustín Melgar número 3703, colonia Nombre de Dios.
En los demás municipios, la distribución se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas, conforme al siguiente calendario:
– *9 de noviembre:* Delicias
– *10 de noviembre:* Juárez y Cuauhtémoc
– *11 de noviembre:* Juárez, Cuauhtémoc y Guachochi
– *12 de noviembre:* Juárez, Guachochi y Meoqui
– *13 de noviembre:* Meoqui
– *17 de noviembre:* Hidalgo del Parral
– *18 de noviembre:* Hidalgo del Parral y Camargo
– *19 de noviembre:* Camargo y Madera
– *20 de noviembre:* Madera
El funcionario estatal indicó que las personas beneficiarias de NutriChihuahua que requieran información adicional pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17904 y 17924.