Borrachera termina en tragedia; sujeto mata a balazos a su compañero de parranda en la colonia Nombre de Dios

Un hombre asesinó a balazos a su compañero de parranda en una vivienda de la colonia Nombre de Dios, esto durante los primeros minutos de este domingo.

El hecho ocurrió en las calles Privada de Heróico Colegio Militar y Tercera, a donde acudieron elementos policíacos tras recibir el llamado de emergencia.

Según el reporte, dos hombres se encontraban embriagándose desde la tarde, los cuales comenzaron a discutir y uno de ellos sacó una pistola y le disparó a su “amigo”.

La víctima era un hombre de 52 años de edad, mientras que el presunto responsable fue detenido por las autoridades.