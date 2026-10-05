Bonilla pide hoy licencia… y va en busca de la gubernatura-Unción panista en Juárez-Marx vs Cruz-Duelo moreno

Llegó el día. Tal como lo adelantamos la semana pasada, este lunes 5 de octubre, el alcalde Marco Bonilla solicitará licencia a su cargo para contender por la gubernatura de Chihuahua. Así que hoy a las 11:30 horas, el Cabildo de la capital está citado a una sesión extraordinaria para votar la licencia de Bonilla, y con ello, la llegada de René Chavira a la Presidencia Municipal. De esta manera, el futuro candidato del PAN tendrá tiempo de prepararse para que el sábado en Ciudad Juárez, tome protesta como “defensor” de la Patria, la Familia y la Libertad, o lo que es lo mismo, como precandidato de Acción Nacional a la gubernatura.

El evento está programado para las 5 de la tarde en la fronteriza ciudad, en donde el dirigente nacional Jorge Romero vendrá a este terruño norteño para ungir a Marco, además de que se prevé la presencia de la gobernadora Maru Campos y de todos los liderazgos azules de la entidad, pues si algo tiene el proyecto de Bonilla, es que el PAN en general está unido en torno a sus aspiraciones. Por lo que a menos de dos meses que arranquen las precampañas, las fichas del tablero electoral han comenzado a acomodarse.

******

Por cierto que anoche, y a horas de que Marco Bonilla pida licencia al cargo como alcalde de Chihuahua capital, la gobernadora Maru Campos publicó una imagen en sus redes sociales de un mensaje que le envío Bonilla a propósito de su más reciente Informe de Gobierno, en el que además de la formalidad, le escribió a la Góber: “A darle juntos como siempre. Tqm”. Mientras que la jefa del Ejecutivo chihuahuense le agradeció el detalle al que será el candidato del PAN a la gubernatura, y seguramente lo hará de manera personal cuando este sábado en Juárez sea ungido como tal y ella esté ahí para levantarle la mano.

******

Ya que andamos con los aspirantes a la gubernatura, el que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en contra del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, es ni más ni menos que el exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien hoy se desempeña como maestro en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el argumento de que Pérez Cuéllar lo llamó “mentiroso” y que además jamás defendió los libros de texto que en el 2023 desataron una gran polémica en este estado, tanto, que el Gobierno del Estado llevó una controversia constitucional a la Suprema Corte. Según el comunista Marx Arriaga, el actual coordinador estatal de la 4T no defiende los intereses del morenismo, por lo que en su queja ante la CNHJ, exige que le retiren el nombramiento y se realice un nuevo proceso interno. Sueños guajiros de morenistas que no se sienten representados por un expanista.

******

A propósito de esos morenistas, y petistas, inconformes con la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la 4T, varios de ellos aún están en espera de que Andrea Chávez se manifieste, aparezca o exprese lo que sea que pasa por su cabeza, pues el silencio de la senadora con licencia ya se extendió durante casi una semana. Lo cierto es que las quejas del morenismo “de izquierda” y de las cúpulas del PT continúan, en las cuales acusan a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y a la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, de imponer candidatos y de dividir al movimiento.

******

Al que lo traen a ras de calle para que se vaya preparando ante una posible candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital es al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien este domingo acompañó a la diputada local Nancy Frías al tianguis de la colonia Tarahumara, al norte de la ciudad. Ahí, el funcionario estatal que ya no tarda en pedir licencia y nada más está en espera de los tiempos que dicte el partido, convivió con ciudadanos en compañía de “La China”, la cual tampoco ha parado en sus actividades y en el regreso a las colonias de su Distrito, pues en 2027 va por la reelección en el 12. Motivo por el que ambos aprovecharon el dominguito nublado y recorrieron ese tradicional tianguis de la capital.

******

Si de legisladoras locales se trata y ante la convocatoria que publicó Morena la semana pasada para las coordinaciones de los distritos federales, quienes este fin de semana se registraron para ser las candidatas por el mismo Distrito y en busca de una diputación federal, son dos compañeras de bancada: Jael Argüelles y Leticia Ortega, las cuales van en busca de ser las candidatas de Morena por el Distrito 3 federal que tiene su cabecera en Ciudad Juárez. Así que a ver de qué cuero salen más correas de entre ambas aspirantes. Ortega Máynez tiene una trayectoria en el movimiento desde 2006, mientras que Argüelles llegó al Congreso del Estado en 2023 como petista y suplente de Deyanira Ozaeta, y unos cuantos meses después y tras conflictos internos con la familia Aguilar Gil, se sumó a la bancada de Morena.

******

Para no dejar algo en el tintero legislativo, el que después de presentar su Segundo Informe de Actividades, este fin de semana hizo maletas para viajar a Nayarit y Jalisco es el diputado local del PRI, José Luis Villalobos, quien en su carácter de coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN, ha estado del tingo al tango cada fin de semana para cumplir con la meta de recorrer las 32 entidades federativas y llevar las Jornadas de Afiliación a cada estado del país, tan es así que ya está a nada de cumplir el reto. En Jalisco, Villalobos García se reunió con regidoras y liderazgos priistas, mientras que en Nayarit encabezó las afiliaciones y hasta salió a recorrer colonias con sus colegas de la familia revolucionaria, pero hoy ya estará de regreso en Chihuahua capital para continuar con su chamba legislativa y así mantenerse más que vigente para aparecer en la boleta en 2027.