Bolivia vive un “golpe de Estado” financiado por el crimen: Christopher Landau

Washington. Bolivia se enfrenta a un intento de “golpe de Estado”, declaró este martes el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ante las masivas protestas que buscan la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, y se dijo estar muy preocupado.

“Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, aseveró Landau en una intervención en el Consejo de las Américas, un centro de análisis que celebra su asamblea anual en Washington.

“No puede ser que haya un proceso democrático en el que [Paz] fue elegido de forma aplastante por el pueblo boliviano hace menos de un año, y ahora tienes a manifestantes violentos bloqueando las calles”, añadió.

Las manifestaciones, que comenzaron con huelgas a principios de mayo, se han convertido en un movimiento a nivel nacional en el que participan sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos ⁠rurales. Los manifestantes ​presionan al gobierno de Paz para que ⁠revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de la vida, y algunos piden su dimisión.