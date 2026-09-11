“Boletas planchadas” y cambios en el calendario electoral generan pérdida de confianza en el INE: PRI Chihuahua

Ante la validación de las “boletas planchadas”, los cambios en el calendario electoral y un órgano cargado hacia el morenismo, han generado una pérdida de confianza en el Instituto Nacional Electoral, afirmó el dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alex Domínguez, quien criticó el actuar del árbitro de los comicios.

“La confianza es un asunto que se entrega desde un principio pero que va cambiando. Hemos ido perdiendo la confianza en el órgano electoral por las acciones que ha venido llevando a cabo, hemos ido perdiendo la confianza en el órgano electoral por las decisiones que ha venido planteando en los lineamientos y nosotros esperamos que el órgano electoral haga una profunda reflexión de que es el árbitro en el proceso, y no debe de estar cargado hacia alguna fuerza política”, explicó Domínguez.

Asimismo, el presidente estatal del Revolucionario Institucional recordó que “tenemos los lineamientos de las boletas planchadas, tenemos la imposición de calendarios electorales desde el centro del país. Esto habla de omisiones graves o de omisiones que te generan una duda razonable del manejo que va a tener el proceso electoral. De tal suerte que nosotros hemos ido perdiendo la confianza, pero bueno, aspiramos a que el órgano electoral actúe de manera responsable y convocamos a las y los chihuahuenses a que cuidemos entre todos el desarrollo del proceso electoral”.

Domínguez recalcó que “en el tema de las boletas planchadas, como ustedes saben, hay una disposición para que las boletas electorales entren así a la urna, materialmente esto es imposible por como están conformadas las propias urnas. Para nosotros es un despropósito lo que está pretendiendo hacer el órgano electoral, se va a impugnar esta decisión por parte del partido a nivel nacional y creemos que eso es una intención de ir planchando el fraude electoral que pretende construir el gobierno de la República junto con su partido”.