Bloquean trabajadores del IMSS vialidades en CDMX y estados

Ciudad de México.- En la Ciudad de México se han reportado al menos 4 bloqueos en Municipio Libre y Dr. Vértiz; Francisco del Paso Troncoso y Lorenzo Boturini; en Fray Servando y Eje Central; así como en la Avenida Aquiles Serdán rumbo hacia Tlalnepantla.Por otra parte, se mantiene el campamento de trabajadores del IMSS frente a las oficinas del Paseo de la Reforma.

En la consulta, los trabajadores decidirán si aceptan un incremento salarial de un total de 6.8 por ciento aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, es decir 2.9 por ciento al salario tabular, y 3.9 por ciento, en prestaciones.

En un recuento de movilizaciones, se reportan concentraciones de trabajadores en el Edomex, Nuevo León y Sonora.En el Estado de México se registran manifestaciones en la Avenida Gustavo Baz, en el Municipio de Naucalpan, así como otro campamento y bloqueo sobre Paseo Tollocan, en Toluca. En el Valle de Toluca las movilizaciones se extendieron al municipio de Metepec.En Monterrey, Nuevo León, los trabajadores protestan en las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines, en la zona del Centro Médico Nacional del Noreste de Cardiología.

En Hermosillo, Sonora, los sindicalizados se movilizaron sobre el Boulevard Morelos a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).En Lerdo de Tejada, Veracruz, personal médico y administrativo se manifiestan frente al Hospital No 50.También se registran protestas mediante plantones frente a sedes del SNTSS en estados como Puebla, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Chihuahua y Coahuila.