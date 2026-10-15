Ben Affleck contó cómo Chris Affleck enfrentó el cáncer de páncreas y explicó por qué la manera en que vivió sus últimos meses cambió su forma de verla y de entender la vida.

Ben Affleck recuerda a su mamá, Chris Affleck , no solo por la ausencia que dejó su muerte, sino también por la manera en que decidió vivir sus últimos meses de vida. La madre del actor murió el pasado 2 de junio, a los 83 años, seis meses después de recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas.

Ben Affleck revela cómo fueron los últimos días de su mamá antes de morir de cáncer

Durante una conversación en el podcast The Moment with Jorge and Paola Ramos, Ben Affleck habló sobre cómo ha afrontado esta pérdida y las enseñanzas que conserva de su mamá, quien dedicó buena parte de su vida a la docencia y a su familia.

“Lo afronto como lo hace la gente. Es interesante descubrir que puede ocurrir algo profundamente triste, pero no trágico, ¿verdad?”, expresó el actor, quien recordó una de las frases que más lo marcaron durante la enfermedad de Chris: “Recuerdo perfectamente a mi madre diciendo: ‘He tenido una vida maravillosa. He vivido mucho y no me arrepiento de nada’. Pero la echo de menos todos los días”.

Chris Anne Affleck, mamá del actor Ben Affleck (Boston Herald/Shutterstock/Boston Herald/Shutterstock)

El actor reconoció que todavía no tiene respuestas sobre cómo procesar una pérdida de esta naturaleza. Sin embargo, la experiencia le permitió valorar de otra manera la vida de su mamá y el papel que desempeñó como maestra, mamá y abuela.

Ben Affleck destaca cómo su mamá decidió afrontar el final de su vida

En las últimas semanas, Ben Affleck también ha hablado sobre la muerte de sus papás, quienes fallecieron con pocos meses de diferencia, y sobre cómo estas experiencias lo han llevado a pensar en el paso del tiempo.

Durante el podcast, recordó que Chris consideraba que sus 84 años de vida “se sentirían más largos” de lo que finalmente le parecieron. Para el actor, esta percepción es una de las razones por las que hoy busca aprovechar el tiempo de una manera distinta.

“Esto solo me ha hecho sentir más amor y respeto por ella, pero también creo que la manera de vivir y honrar su memoria es esforzarme por ser tan buen abuelo como ella lo fue para mis hijos”, aseguró.

Ben, quien tiene tres hijos con su exesposa, Jennifer Garner, destacó que su mamá le dejó un ejemplo de fortaleza que espera seguir en su propia vida: “Ella puso el listón muy alto, y lo que también me enseñó fue que el último capítulo de nuestra vida es un desafío que enfrentamos, y podemos elegir cómo afrontarlo. Y ella lo afrontó con enorme valentía. Espero tener tanta valentía como ella”, agregó.

El actor también recordó que Chris tomó sus propias decisiones sobre cómo quería vivir sus últimos meses, sin dejar que la enfermedad definiera por completo esa etapa: “Tomó las riendas. Dijo: ‘No, no quiero este trato. Así es como quiero vivir. Así es como voy a terminar mi vida’. Lo hizo sin autocompasión, lo hizo con valentía y dijo lo que tenía que decir”, contó.

La muerte de sus papás hizo que Ben Affleck pusiera más atención en sus hijos

La pérdida de Chris no ha sido la única que ha marcado al actor durante este año. Ben y su hermano, Casey Affleck, también dieron a conocer que su padre, Timothy Affleck, murió a principios de 2026.

En medio de estas experiencias, Ben explicó que ha conversado con Jennifer Garner sobre el duelo y la manera en que ambos han vivido la muerte de sus respectivos padres. El papá de la actriz, William Garner, falleció a los 85 años en abril de 2024.

Para el actor, atravesar estas pérdidas también le ha permitido entender mejor el lugar que ocupa como padre y la importancia de acompañar a sus hijos mientras crecen: “Te ayuda a centrarte en tus hijos”, dijo durante la conversación. “En realidad, así es como debe ser. Se supone que debemos enterrar a nuestros padres, no al revés”.

El actor explicó que, aunque la muerte de sus padres ha sido dolorosa, también encuentra consuelo en que hayan tenido la oportunidad de vivir una vida larga: “Y eso es lo que me hizo pensar: ‘Está bien, esto es correcto. Ellos no querían enterrarme, y esta es la forma correcta de que suceda, así que bien’. Esto es una suerte. Vivir 84 años es una suerte, así que creo que debería vivir así todos los días”.