Barcelona golea 5-1 al Feyenoord en ‘Champions’; Raphinha lidera el festival

Barcelona. Imparable en LaLiga española, el Barcelona inició su camino en la Liga de Campeones europea de la misma manera, imponiéndose 5-1 al Feyenoord neerlandés este miércoles en la primera jornada, con un doblete de Raphinha en el Camp Nou.

Los dos goles de Raphinha (3′, 59′) y los tantos de Karim Adeyemi (22′), Lamine Yamal (77′) y Gabriel Jesus (85′) dieron la victoria al Barça ante un Feyenoord para el que marcó Sem Steijn (82′).

El equipo catalán no ha podido empezar de la mejor manera su camino en el máximo torneo continental de clubes, que conquistó por última vez en 2015.

“Hemos estado muy bien desde el principio del partido”, dijo Raphinha a Movistar+ tras el encuentro.

“Empezar así nos da mucha confianza”, añadió el brasileño, elegido mejor jugador del partido.

Los azulgrana dominaron desde el inicio a un Feyenoord, que trató de ir a buscar a arriba a su rival, pero pronto acabó replegado en su campo.

Apenas había empezado a rodar el balón cuando Raphinha se fue hacia el área, recortó y batió al portero Tjark Ernst (3′).

El brasileño está imperial en su nuevo rol de referente ofensivo de un Barcelona, que se pasó el mercado de inicio de temporada buscando un delantero centro hasta llegar Gabriel Jesus, que estrenó así su cuenta con la camiseta azulgrana.

Raphinha cerraría su cuenta en la segunda parte aprovechando un balón al espacio de Pedri para correr y hacer el 2-0 (57′).

El extremo brasileño se apuntó así su octavo gol en lo que va de temporada y su primer doblete en la Champions, antes de dejar en campo por Fermín (71′).

Los azulgranas superaron con su rápida circulación al Feyenoord plantándose en pocos pases en la portería contraria.

Gabriel Jesus estrena su cuenta

El alemán Karim Adeyemi, recién llegado en el último mercado estival, se fue hacia la frontal y metió el balón por la escuadra (22′) para seguir aumentando la cuenta.

El Feyenoord apenas pudo llevar algo de peligro en contados contraataques o aprovechando los pocos errores en defensa del Barça, como el que permitió a Gjivai Zechiël soltar un disparo que se fue fuera rozando el palo (24′).

El equipo neerlandés se mostró más intenso tras el descanso, pero la defensa adelantada del Barça frustró en forma de fuera de juego muchos de sus intentos de contragolpe.

El Feyenoord tendría que esperar hasta casi el final del encuentro para hacer el gol del honor en un error defensivo del Barça que aprovechó Steijn (82′).

Antes, Lamine Yamal había ya aumentado la cuenta local al sacar una falta que se coló por el hueco dejado por la barrera (77′).

El Feyenoord se pasó el último cuarto de hora tratando de resistir los embates del Barcelona, que cerró su cuenta con el primer tanto de Gabriel Jesus de azulgrana.

El brasileño apenas llevaba apenas dos minutos en el terreno de juego tras entrar por Dani Olmo cuando Gabriel Jesus peinó un balón puesto al área por Lamine Yamal (85′) para hacer el 5-1 definitivo.