Bancada de Morena pide licencia de Maru Campos

La diputada de Morena Magdalena Rentería dio a conocer que la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no está de acuerdo con la gira de medios de la mandataria Maru Campos por lo cual es necesario que pida licencia a su cargo.

En entrevista la legisladora comentó que el gasto en entrevistas en medios nacionales es exagerado para declaraciones en limpia de su imagen.

Detalla que los diputados de Morena pedirán a la mandataria que pida licencia pues estos recursos pueden ser usados en otros proyectos de beneficio para el estado, como en ciudad Juárez.

Cabe destacar que la bancada morenista ha señalado el actuar de la gobernadora desde antes de las últimas declaraciones nacionales.