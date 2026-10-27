Transportistas retomarían bloqueos en carreteras si no hay acuerdo con Segob

Víctor Meraz Fuentes, delegado estatal de la Honorable Asociación Mexiana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) señaló que este martes se retomarán las manifestaciones pacíficas en diversos tramos carreteros de la entidad.

Recordó que se trata de un movimiento nacional en el que se busca mejorar la seguridad de las carreteras y evitar el incremento en el costo de trámites por parte del Gobierno Federal.

El delegado estatal dijo que al movimiento de nacional se suman compañeros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) quienes tienen presencia en el centro del país, mientras que en Chihuahua la manifestación se lleva a cabo por Hamotac.

Este martes se retomarán las negociaciones entre representantes del gremio de transportistas y la Secretaría de Gobernación (Segob), de lo cual dependerá que se retomen o no los bloqueos en las carreteras.

Meraz Fuentes agregó que de las negociaciones de ayer no se obtuvieron los acuerdos esperados pues la Federación ofreció compromisos a largo plazo, aspecto que se rechazó por los transportistas pues consideran que ya dieron mucho tiempo para llegar a una solución.

Cabe señalar que los puntos en donde se registró presencia de transportistas ayer lunes fue en la Caseta Sacramento, el tramo de Juárez-Villa Ahumada, el kilómetro 45 de la carretera a Delicias y el tramo que conduce de Jiménez a Zavalza.