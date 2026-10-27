Agradecimos el mensaje de unión, César J. debe llevar su debido proceso legal: Joss Vega

Joss Vega, diputada presidenta del Congreso del Estado dio a conocer que ante el mensaje que mandó el panista y exfiscal César J. al pedir apoyo a los panistas por su proceso legal al ser acusado de traición a la patri, la legisladora señaló que se está llevando el debido proceso y se tiene que hacer lo correcto con la ley.

“César, es una persona importante para el pan. Ahorita está haciendo parts, se está llevando parte de este proceso, evidentemente, entonces, pues primero, pues agradecer que manifieste que sigamos en unión, de que trabajemos y que también se sigan los procesos debidos, ¿no? Entonces, pues siempre será bienvenida a todo lo que él nos diga, porque si no importa una persona importante. Ayudo político de las fiscalías, Yo creo que se está haciendo el lebido proceso. Aquí se han manifestado muchas veces por la gobernadora que pues se tiene que hacer lo que es lo correcto, independientemente de quién sea de quien esté llevando los procesos, cosaque hace muy diferente en morena, que siempre pues está criando a los suyos y a las suyos. Entonces, la ley es la ley para todas y para todos”, comentó.

En cuanto al mensaje destacó que se da el respaldo a las diferentes opiniones, sin embargo, ella está del lado de la gobernadora, pues está haciendo que se cumpla la ley y César J. aún tiene presunción de inocencia en su proceso.

“Y que por supuesto también tiene derecho a que sean todas sus garantías individuales, respetadas y eso es lo que se está haciendo”, concluyó.