“Que revisen todas sus posibilidades”: Vega ante posible separación del PRI por la alcaldía

La diputada del Congreso, Joceline Vega señaló que ante la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vaya solo por la contienda a la alcaldía sin el Partido Acción Nacional (PAN) están en su libre desición conforme a sus posibilidades.

“Mira, sé que existen pláticas para el tema de la alianza. Definitivamente, pues cada partido político tiene su posición y sabrá por qué lo está haciendo en este caso, pues yo no sé por qué. El PRI está haciendo pues este tipo de intento o de pues ellos mismos lanzar a su candidato. Yo creo que más que todo es que pues están revisando todas las posibilidades, como tiene que hacerlo todos los partidos, entonces pues cada vez decisión que se tome, que sea la mejor siempre para las y los chihuahuenses”, comentó.

Asegura que independientemente de la decisión que tome cada partido, se respetará y se tendrá una atención debido al interior del PAN por la capital y la selección de candidatos.

“Yo creo que tiene que ver a muchos factores, evidentemente puede ser tal vez uno de ellos, pero yo creo que siempre cada partido político está revisando sus perfiles, está revisando hacia dónde va, qué es lo que mejor le convenga. Entonces eso es parte del proceso que está haciendo el propio partido revolucionario institucional”, comentó.